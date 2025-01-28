بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي.. تعرَّف على مشوار نيمار مع الهلال السعودي (فيديو)

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ عقد لاعبه البرازيلي نيمار جونيور، الذي تعاقد معه النادي قبل عام ونصف العام تقريبا، تحديدا في أغسطس/آب 2023، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر النادي السعودي تغريدة على صفحته الرسمية بمنصة إكس، تحت عنوان “الهلال ونيمار يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي”.

وفي نص المنشور “اتفقت شركة نادي الهلال ولاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار جونيور على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط اللاعب في النادي بالتراضي، مقدمة شكرها وتقديرها لنيمار على ما قدمه طيلة فترة تمثيله الهلال، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية”.

📄 #الهلال و"نيمار" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي pic.twitter.com/IFxwUtK8gA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 27, 2025

مشوار نيمار مع الهلال السعودي

شارك الجناح البرازيلي خلال مسيرته مع الهلال في سبع مباريات فقط، بواقع 421 دقيقة، سجل خلالها هدف وحيد.

وتضمنت مشاركات نيمار ثلاث مباريات بالدوري السعودي، واحدة أمام الرياض لعب خلالها 26 دقيقة، والثانية أمام ضمك لعبها كاملة، والثالثة أمام الشباب ولعبها كاملة أيضا. كما لعب مباراتين كاملتين في دوري أبطال آسيا، إحداهما أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي، والأخرى أمام نساجي مازندران الإيراني، أما المباراتان المتبقيتان فكانتا في كأس آسيا للنخبة، أولاهما أمام العين الإماراتي وشارك فيها لمدة 13 دقيقة فقط، والأخرى أمام استقلال طهران الإيراني وشارك فيها لمدة 29 دقيقة.

إصابة نيمار

جاءت إصابة نيمار (32 عاما) خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، أثناء مباراة البرازيل مع أوروغواي في 18 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أقيمت في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وانتهت بخسارة البرازيل بهدفين، وكانت الإصابة قطعا في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي للركبة اليسرى.