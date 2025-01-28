موسم الانتقالات الشتوية.. 6 وجهات محتملة لنجم “الشياطين الحمر” في يناير

لكن السؤال هنا: في أي نادٍ سترسو سفينة راشفورد؟

هناك أكثر من جهة ترغب في التعاقد مع اللاعب (27 عاما)، وقد حددها موقع “ترانسفير ماركت” في 6 وجهات، يمكن أن يستقر راشفورد في واحدة منها.

تركيا

مع تناقص وجهات راشفورد المحتملة يوما بعد آخر، أصبح غالطة سراي وفنربخشة التركيان أحدث الأندية التي تم ربطهما باللاعب، وهذا ما أكده ماتيو موريتو الصحفي بموقع “ريليفو” الذي قال إن كثيرين من وكلاء اللاعبين الأتراك أبدوا اهتماما كبيرا باللاعب الدولي الإنجليزي، وقد يتحرك أحدهم قبل نهاية فترة الانتقالات.

وقد تروق لراشفورد فكرة الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن تم الإبلاغ على نطاق واسع أن تفضيله هو البقاء في أحد أندية الدوري الخمسة الكبرى.

برشلونة

لا يزال راشفورد عازما على البقاء في أوروبا مع نادٍ كبير، ومن المفهوم أن برشلونة هي وجهة أحلامه.

لكن أي حلم للاعب بالانتقال إلى العملاق الإسباني يبدو غير واقعي في الوقت الحالي، بسبب المأزق المالي الذي يعانيه النادي الكتالوني. فكما هو معروف أن رؤساء برشلونة عانوا مرارا وتكرارا من الالتزام بالقواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني، وهم يواجهون حاليا مشكلات في تسجيل اللاعب الإسباني داني أولمو. أضف إلى ذلك أن المهاجم البرازيلي رافينيا كان ممتازا هذا الموسم في دور الجناح الأيسر، وهو المركز المفضل للمهاجم الإنجليزي.

أرسنال

ارتبط اسم نادي أرسنال الإنجليزي باهتمامه براشفورد، فقد كانت مشكلات الغانرز في الجناح الأيسر واضحة هذا الموسم، على الرغم من أن البرازيلي غابرييل مارتينيلي ظهر بمستوى طيب في الكثير من المباريات.

لكن يُتوقع أن يكون مانشستر يونايتد غير راغب في السماح لمنافسه بتحسين مستواه عن طريق أحد لاعبيه، وإن كان رجال أموريم يقبعون في النصف السفلي من جدول الترتيب مع احتلال أرسنال المركز الثاني، ولديهم أهداف مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

السعودية

زعمت تقارير صحفية أن راشفورد رفض عروضا من أندية سعودية محترفة، لكن ديفيد أورنشتاين الصحفي الشهير بصحيفة “ذي أتليتيك” قلَّل من أهمية هذه التقارير.

يُتوقع أن تكون مطالب راشفورد بالأجور مبالغا فيها بالنسبة للأندية السعودية، خصوصا أن انتقال لاعب مثله إلى الدوري السعودي سيمثل انقلابا كبيرا، بوصفه لاعبا رفيع المستوى وفي ذروة عطائه الكروي، والانتقال إلى السعودية في وقت مبكر من حياته المهنية سيكون ضارا بإرثه، ولهذا السبب فإن الدوري الأمريكي لكرة القدم هو أيضا وجهة غير واقعية للاعب.