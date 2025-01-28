نتائج قرعة أمم إفريقيا.. مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية (فيديو)

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (المغرب 2025) عن مواجهات متوازنة للمنتخبات العربية، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسودان، إذ جاءت في مجموعات سهلة نسبيًّا، ومتساوية القوة إلى حد كبير.

وجاءت المجموعات الست على النحو التالي:

المجموعة الأولى

المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية

مصر – جنوب إفريقيا – أنغولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة

نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة

السنغال – الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة

الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة

ساحل العاج – الكاميرون – الغابون – موزمبيق

أُجريت مراسم القرعة في المسرح الوطني “محمد الخامس” بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية، ووليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، وحسام حسن مدرب منتخب مصر، إضافة إلى عدد من كبار نجوم القارة السمراء.

ومن المقرَّر أن تجمع المباراة الافتتاحية بين المنتخب المغربي صاحب الأرض وجزر القمر، وتقام على ملعب الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط، مساء الأحد 21 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.