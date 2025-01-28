نيمار يعود إلى سانتوس البرازيلي بعد 24 ساعة من رحيله عن الهلال السعودي

بعد 24 ساعة فقط على فسخ تعاقده مع نادي الهلال السعودي، أعلن نادي سانتوس البرازيلي تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، ليعود بذلك مجددا إلى صفوف ناديه القديم الذي انطلق منه، بعد 12 عاما من رحيله.

وقال مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس عبر المنصات الإعلامية للفريق “حان الوقت (للعودة) يا نيمار، حان الوقت لتعود إلى أهلك، إلى بيتنا، إلى النادي الموجود في قلوبنا، مرحبا بك يا فتى فيلا (بلميرو ملعب سانتوس). عُد لتكون سعيدا مرة أخرى بالقميص الأبيض والأسود. تنتظرك أمة سانتوس بأذرع مفتوحة”.

وفاز نيمار (32 عاما) بستة ألقاب مع سانتوس، منها كأس ليبيرتادوريس، وحقق مع النادي شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس، وحصل من خلاله على أول استدعاء إلى منتخب البرازيل.

كان نيمار قد شارك في عدد قليل من المباريات مع النادي السعودي بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس/آب 2023 مقابل 90 مليون يورو (94 مليون دولار)، إذ غاب عن الملاعب أكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، تعرَّض لها أثناء لعبه مع منتخب البرازيل بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الهلال.

وكانت آخر مشاركة له مع النادي السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني بدوري أبطال آسيا أمام استقلال طهران الإيراني. وأشار اللاعب في مقابلات إلى وجود شكوك بشأن ما إذا كان المدرب جورجي جيسوس سيعتمد عليه في بقية الموسم.