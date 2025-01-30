أتالانتا يتعادل مع برشلونة ويحرمه من صدارة دورى أبطال أوروبا (فيديو)

اكتفى فريق برشلونة بالتعادل أمام نظيره أتالانتا 2-2 ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وتقدم برشلونة عن طريق لامين يامال في الدقيقة 47، في حين تعادل أتالانتا عن طريق إيدرسون في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 73 سجل رونالد أراوخو هدف ثاني للبرسا، في حين سجل ماريو باساليتش هدف التعادل في الدقيقة 79.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، في حين رفع أتالانتا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

وتأهل برشلونة مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما سيتواجد أتالانتا في الملحق.