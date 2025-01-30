أرسنال يهزم جيرونا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق أرسنال الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه فريق جيرونا بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب “مونتيليفي”، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح ارناوت دانجوما أهداف المباراة لصالح جيرونا الإسباني في الدقيقة 28، وتعادل جورجينيو لأرسنال الإنجليزي في الدقيقة 38، وأضاف ايثان نوانيري الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 42 ، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16 بدوري الأبطال.