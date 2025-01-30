باريس سان جيرمان يتأهل لملحق دوري الأبطال بفوز ساحق على شتوتغارت (فيديو)

تأهل فريق باريس سان جيرمان لملحق دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام شتوتجارت بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها كل من باركولا في الدقيقة 6 وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 16 و35، وفي الشوط الثاني أحرز ديمبلي الهدف الرابع لفريقه ويوقع على الهاتريك في الدقيقة 54، بينما أحرز شتوتجارت هدف حفظ ماء الوجه عن طريق فوهريتش في الدقيقة 77 لتنتهى المباراة بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الـ26 برصيد 10 نقاط.