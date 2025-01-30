ريال مدريد يكتسح بريست بثلاثية ويتأهلان لملحق دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فاز ريال مدريد على بريست في منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بثلاثية سجلها رودريغو (27 و78) وبيلينغهام (56). ورغم هذا الفوز لم ينجح الفريق الملكي في التأهل المباشر لثمن النهائي وسيخوض الملحق الفاصل إلى جانب بريست.

وغاب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن لقاء الليلة بسبب الإيقاف، وتواجد المغربى براهيم دياز بدلا منه فى الهجوم.

وأنهى ريال مدريد مرحلة الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما بقى بريست في المركز الثامن عشر، ليتأهل الفريقين إلى الملحق.