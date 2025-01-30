مانشستر سيتي يفوز على بروج ويتأهل للملحق في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فاز مانشستر سيتي على كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

تقدم كلوب بروج بهدف مفاجئ في الدقيقة 45 عن طريق رافائيل أونيديكا، وفي الشوط الثاني تعادل مانشستر سيتي بتصويبه مميزة من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 62 تقدم السيتي عن طريق جويل أوردونيز، مدافع كلوب بروج بالخطأ في مرماه، ثم جاء البديل سافينيو ليؤكد تفوق فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 11، ليتقدم للمركز الثاني والعشرين، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند 11 نقطة كذلك، في المركز الرابع والعشرين، آخر مراكز التأهل بفارق الأهداف فقط.