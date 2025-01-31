أجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية مراسم قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد لموسم 2024-2025.

وسيلعب ريال مدريد حامل اللقب ضد مانشستر سيتي بطل 2023 في مواجهة مثيرة بالدور الفاصل في دوري الأبطال بعدما أوقعت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة الفريقين ضد بعضهما البعض. وأخفق ريال مدريد وسيتي في التأهل مباشرة إلى دور الستة

عشر كأحد أفضل ثمانية فرق، بعدما احتلا المركزين 11 و22 على الترتيب في مرحلة الدوري بالنظام الجديد للمسابقة.

ستقام مرحلة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب بين الفرق التي احتلت المراكز من التاسع وحتى 24، للتأهل إلى دور الستة عشر.

ومع السماح للفرق من نفس البلد بمواجهة بعضها البعض، على عكس السنوات السابقة، فإن الدور الفاصل سيشهد مواجهة فرنسية خالصة ستجمع بين باريس سان جيرمان وبريست.

وتجنب يوفنتوس وميلان اللعب معا، وسيواجهان فريقي أيندهوفن وفينوورد على الترتيب.

وفيما يلي نتيجة قرعة الدور الفاصل..

كلوب بروج البلجيكي ضد أتلانتا الإيطالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بروسيا دورتموند الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني

سيلتيك الاسكتلندي ضد بايرن ميونيخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي ضد أيندهوفن الهولندي

فينوورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي

بريست الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي

تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

مواعيد مباريات الدور الفاصل.. مباريات الذهاب تقام يومي 11 و12 فبراير شباط، وتقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من نفس الشهر. وتجرى قرعة دور 16 يوم 21 فبراير.