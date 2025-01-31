مواجهات نارية في قرعة الدور الفاصل بدوري أبطال أوروبا

أُجريت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، مراسم قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد لموسم 2024-2025.

وسيلعب ريال مدريد حامل اللقب مع مانشستر سيتي بطل 2023 في مواجهة مثيرة بالدور الفاصل في دوري الأبطال بعدما أوقعت القرعة الفريقين معًا. وأخفق ريال مدريد وسيتي في التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر لأفضل ثمانية فرق، بعدما احتلا المركزين 11 و22 على الترتيب في مرحلة الدوري بالنظام الجديد للمسابقة.

وستقام مرحلة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب بين الفِرق التي احتلت المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين، للتأهل إلى دور الـ16.

وبعد السماح للفِرق من الدولة نفسها بالمواجهة معًا، على عكس السنوات السابقة، فإن الدور الفاصل سيشهد مواجهة فرنسية خالصة ستجمع بين باريس سان جيرمان وبريست.

وتجنب يوفنتوس وميلان اللعب معًا، وسيواجهان فريقي إيندهوفن وفينوورد على الترتيب.

وهذه نتيجة قرعة الدور الفاصل:

كلوب بروج البلجيكي ضد أتلانتا الإيطالي

سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد بروسيا دورتموند الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني

سيلتيك الاسكتلندي ضد بايرن ميونيخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي ضد إيندهوفن الهولندي

فينوورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي

بريست الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي

وتقام مباريات الإياب على ملاعب الفِرق المذكورة ثانيا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 11 و12 فبراير/شباط، ثم تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته. وتُجرى قرعة دور الـ16 يوم 21 فبراير.