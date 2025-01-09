أملا في الانضمام لبرشلونة.. لويس دياز يماطل في تجديد عقده مع ليفربول

أفادت تقارير إسبانية نقلها أن الكولومبي لويس دياز مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، ما زال يماطل في توقيع عقد جديد مع ليفربول، حيث إنه لا يزال مهتما بالانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني، بالرغم من أن عقده مع الريدز لا يزال مستمرا حتى عام 2027، وفق موقع “ترانسفير ماركت”.

لويس دياز البالغ من العمر 27 عاما، كان قد انضم لصفوف ليفربول موسم 2021/2022 قادما من نادي بورتو البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، وقد شارك مع الفريق حتى الآن في 124 مباراة، سجل خلالها 36 هدفا، وصنع 16، وهي حصيلة متواضعة جدا إذا ما قورنت بأرقام الجناح الآخر في الفريق، وهو المصري محمد صلاح الجناح الأيمن للريدز، الذي سجل خلال الفترة نفسها 107 أهداف، وأسهم في إحراز 62 هدفا.