توتنهام يرد اعتباره من ليفربول ويهزمه في كأس الرابطة (فيديو)

حقق توتنهام فوزا غاليا مساء الأربعاء، بالتغلب على ضيفه ليفربول (حامل اللقب) بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد توتنهام هوتسبير، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أحرز هدف المباراة الوحيد السويدي لوكاس بيرغفال، في الدقيقة 86، إثر خطأ دفاعي مشترك من لاعبي الريدز، استغله الكوري هيونغ مين سون، الذي استلم داخل المنطقة ومرر إلى زميله بيرغفال غير المراقب الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة بالشباك.

بهذه النتيجة نجح السبيرز في رد الاعتبار من الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام ليفربول، 6 – 3 بالأسبوع الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل تصعبت مهمة ليفربول في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، حيث أصبح محتاجا للفوز على توتنهام بفارق هدف على الأقل في مباراة الإياب التي ستجمع بينهما في السادس من فبراير/ شباط القادم.