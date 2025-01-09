سوق الانتقالات الشتوية.. صراع بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد للفوز بصفقة غارناتشو

حالة من الضبابية تحيط بمصير المهاجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (20 عاما) مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن ظهرت تقارير تفيد بأن اللاعب غير سعيد باللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، خصوصا وأن المدرب لم يعد يعتمد عليه كلاعب أساس في آخر 4 مباريات.

يأتي هذا في الوقت التي يتنافس فيه كل من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد من أجل ضم اللاعب، ويبدو أن الإغراءات التي يتعرض لها اللاعب من الناديين، هي التي جعلته يشعر بعدم الراحة في اللعب تحت قيادة أموريم في الفترة الأخيرة، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت).

من جانب آخر وعلى صعيد حركة الانتقالات الشتوية، فإن أحد اللاعبين اللذين قد يعودان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، هو البرازيلي دوجلاس لويز، اللاعب الحالي بنادي يوفنتوس الإيطالي، فوفقا لموقع (ترانسفير ماركت) فإن هناك 3 أندية إنجليزية تتطلع لضم اللاعب، وهي أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام.