الخطيب يتراجع ويعلن خوض انتخابات رئاسة النادي الأهلي

أعلن محمود الخطيب اليوم الأربعاء عزمه خوض انتخابات رئاسة النادي الأهلي المصري ليتراجع عن قرار سابق بعدم الترشح بسبب “ظروف صحية”.

وقال الخطيب في بيان نشره موقع النادي على منصة إكس “خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا في 2023، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات تفاديا لأي إجراء قد يصبح ضروريا… ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي انحاز فيها إلى صحتي”.

وأضاف “ومع اعتذاري عن عدم الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة… كل الشكر والتقدير لهم جميعا… وبناء على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية”.

وتولى الخطيب (70 عاما) رئاسة الأهلي في مطلع ديسمبر كانون الأول 2017 خلفا لمحمود طاهر واستمر في المنصب لدورتين انتخابيتين حتى الآن.

لكن الظروف الصحية للخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية، أثرت عليه بشدة.

ونال الخطيب جائزة أفضل لاعب في القارة عام 1983 التي منحتها إياه مجلة فرانس فوتبول وحصد كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر عام 1986.

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، للمرة 45 في تاريخه والثالثة تواليا، بعد منافسة شرسة مع بيراميدز ملاحقه المباشر لكنه ودع دوري أبطال أفريقيا من الدور قبل النهائي بالخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في شكلها الجديد في يونيو حزيران الماضي لكنه ودع دور المجموعات بعد التعادل في مباراتين والخسارة أمام بالميراس.

لكن الأهلي أنعش آماله في الدوري المصري مؤخرا بفوزه على غريمه الأزلي الزمالك المتصدر ليضيق الفارق معه إلى نقطتين. ولعب الزمالك تسع مباريات بينما خاض الأهلي ثماني مباريات ويمكنه خطف الصدارة.