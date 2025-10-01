رياضة|البرتغال

تشلسي يعوض خسارته الأولى بدوري أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا (فيديو)

عانى جوزيه مورينيو من عودة مخيبة للآمال إلى ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء، حيث سجل فريقه الجديد بنفيكا هدفًا عكسيًا في الشوط الأول ليمنح تشلسي الفوز 1-صفر في دوري أبطال أوروبا.

مرر بيدرو نيتو، لاعب تشلسي، الكرة إلى أليخاندرو غارناتشو عند القائم البعيد في الدقيقة 18، ​​فسددها الأرجنتيني ببراعة أمام المرمى، لكن ريتشارد ريوس، لسوء حظه، لم يتمكن من وضعها في مرماه.

واستكمل تشلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جواو بيدرو في الوقت بدل الضائع لحصوله على بطاقتين صفراوين، لكن هذا الفوز كان الأول لفريق المدرب إنزو ماريسكا في هذه المسابقة هذا الموسم، وإن كان فوزًا صعبًا، بعد أن خسر مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ أكثر من عامين أمام بايرن ميونيخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وتولى مورينيو، الذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري في فترتين مع تشلسي، مسؤولية بنفيكا قبل أقل من أسبوعين بعد أن خسر الفريق مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام قره باغ من أذربيجان وأقال النادي المتواجد في لشبونة مدربه برونو لاجي.

