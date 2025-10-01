شاهد: أتلتيكو مدريد يمطر شباك فرانكفورت بخماسية في دوري الأبطال

سجل أنطوان غريزمان هدفه المائتين مع أتليتكو ​​مدريد، ليقود فريقه للفوز الأول له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد فوزه الكبير على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 على أرضه يوم الثلاثاء، حيث سجل خوان ألفاريز هدفين أيضًا.

وفي غياب مدربه دييغو سيميوني الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب أمام ليفربول، سيطر أتليتكو ​​على مجريات اللعب منذ البداية، مدفوعًا بحماس جماهيره التي لا تزال تحتفل بفوزه الكبير على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ديربي مدريد السبت الماضي.

افتتح أتليتكو ​​التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق جيامو رابادوري، الذي استغل كرة مرتدة في منطقة الجزاء بعد فشل دفاع فرانكفورت في إبعاد كرة ألفاريز من تمريرة جيولياو سيميوني، تاركين المهاجم السابق لنادي نابولي أمام مرمى خالي.

أضاع غريزمان فرصة ذهبية في منتصف الشوط الأول، حيث سدد كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، وسقط على ركبتيه في حالة استغراب.

لكن روبن ليرناند عزز تقدم أتليتكو ​​في الدقيقة 32، مسجلاً الهدف الثالث من متابعة لضربة ركنية بعد أن تصدى حارس فرانكفورت لمحاولة غريزمان.

وأحرز غريزمان هدفه المائتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليحتفل به مع زملائه في الفريق، معلناً عن كونه الهداف التاريخي للنادي.

وكان ألفاريز قد صنع الهدف بتمريرة رائعة بعد مراوغة مميزة لدفاع فرانكفورت.

حاول فرانكفورت العودة في المباراة في الدقيقة 57، لكن حارس أتليتكو ​​يان أوبلاك تصدى لمحاولة جونثان بوركهاردت. وفي المقابل، عزز جيولياو سيميوني تقدم فريقه بهدف رابع برأسية مميزة من ركلة ركنية، بعد دقيقتين من إلغاء هدف غريزمان الثاني لارتكابه مخالفة.

وأنهى ألفاريز المباراة بهدف خامس من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بعد أن رصد حكم الفيديو مخالفة روبن كوتش التي لم يلاحظها الحكم الرئيسي، ليحقق أتليتكو ​​فوزاً كبيراً قبل مواجهة قوية مع آرسنال بعد ثلاثة أسابيع.