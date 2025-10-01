نيوكاسل يمطر شباك يونيون سانت جيلواز برباعية في عقر داره بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
Published On 1/10/2025
أحرز نيوكاسل يونايتد أول نقاطه في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على يونين سان جيلواز بنتيجة 4-0 خارج أرضه يوم الأربعاء، وذلك بفضل ركلتي جزاء من أنتوني جوردون وهدفين من نيك وولتميد وهارفي بارنز.
ويُعد هذا الفوز نادرة بالنسبة لنادي نيوكاسل في المباريات الخارجية في دوري الأبطال، وهو بمثابة رد فعل إيجابي بعد خسارته في مباراته الأولى في دور المجموعات على أرضه أمام برشلونة الشهر الماضي.
سجّل وولتميد هدفه الأول في الدقيقة 17 بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من ساندرو تونالي، بينما أحرز جوردون ركلتي الجزاء قبل وبعد استراحة الشوط الأول.
وأضاف بارنز، الذي دخل بديلاً، الهدف الرابع في الدقيقة 80 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليُختتم نيوكاسل فوزه الكبير في ملعب أندرلخت، الذي يلعب فيه يونين سان جيلواز مبارياته في دوري الأبطال.
