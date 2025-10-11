الإمارات تقلب الطاولة على عُمان في تصفيات كأس العالم (فيديو)

قلب منتخب الإمارات الطاولة على نظيره سلطنة عمان وهزمه بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الملحق الأسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أنهى المنتخب العماني الشوط الأول متقدما بهدف ذاتي سجله كوامي أوتون مدافع الإمارات بالخطأ في مرماه بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد، معقل نادي السد القطري. ولكن قلب الأبيض الطاولة في آخر ربع ساعة بهدفين أحرزهما ماركوس ميلوني وكايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقتين 76 و83.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى ثلاث نقاط ليعتلي قمة المجموعة الأولى، ويبقى بحاجة لنقطة واحدة فقط من مباراته القادمة أمام قطر، يوم الثلاثاء المقبل، ليؤكد تأهله رسميا للمونديال.

أما المنتخب العماني فتجمد رصيده عند نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام قطر في الجولة الأولى، ليتراجع للمركز الثالث، وتبقى أقصى آماله انتظار فوز بفارق كبير للإمارات على قطر لينتزع المركز الثاني، ويتأهل للملحق العالمي بين القارات في الدور الخامس والأخير من التصفيات.