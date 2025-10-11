كيميش يقود ألمانيا للفوز برباعية على لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم (فيديو)
Published On 11/10/2025|
آخر تحديث: 01:31 AM (توقيت مكة)
سجل يوزوا كيميش هدفين ليقود ألمانيا للفوز 4-0 على ضيفتها لوكسمبورغ، التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين، يوم الجمعة، لتتقدم إلى صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
جاء هدفان من كرتين ثابتتين. وافتتح ديفيد راوم التسجيل من ركلة حرة متقنة في الدقيقة 12، ثم سجل كيميش من ركلة جزاء بعد تسع دقائق، بعد طرد ديرك كارلسون لاعب لوكسمبورغ، بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان في تصفيات كأس العالم (فيديو)
- list 2 of 4حالة تأهب قبل لقاء إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم استعدادا لمسيرة مؤيدة لفلسطين
- list 3 of 4بعد قيادته للمنتخب الجزائري لكأس العالم.. محرز يعلن موعد اعتزاله (فيديو)
- list 4 of 4تعرف إلى قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 وأبرز إنجازاتها في البطولة
وسجل سيرج غنابري هدفا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف كيميش هدفه الثاني بعد دقيقتين.
وبهذا الفوز، إلى جانب هزيمة سلوفاكيا 2-0 في أيرلندا الشمالية، تتصدر ألمانيا المجموعة بفارق الأهداف أمام سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، وتحتل أيرلندا الشمالية المركز الثالث، برصيد ست نقاط لكل منها. أما لوكسمبورغ، فتتذيل المجموعة بلا نقاط.
المصدر: رويترز