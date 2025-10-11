كيميش يقود ألمانيا للفوز برباعية على لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم (فيديو)

سجل يوزوا كيميش هدفين ليقود ألمانيا للفوز 4-0 على ضيفتها لوكسمبورغ، التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين، يوم الجمعة، لتتقدم إلى صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

جاء هدفان من كرتين ثابتتين. وافتتح ديفيد راوم التسجيل من ركلة حرة متقنة في الدقيقة 12، ثم سجل كيميش من ركلة جزاء بعد تسع دقائق، بعد طرد ديرك كارلسون لاعب لوكسمبورغ، بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

وسجل سيرج غنابري هدفا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف كيميش هدفه الثاني بعد دقيقتين.

وبهذا الفوز، إلى جانب هزيمة سلوفاكيا 2-0 في أيرلندا الشمالية، تتصدر ألمانيا المجموعة بفارق الأهداف أمام سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، وتحتل أيرلندا الشمالية المركز الثالث، برصيد ست نقاط لكل منها. أما لوكسمبورغ، فتتذيل المجموعة بلا نقاط.