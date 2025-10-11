مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان في تصفيات كأس العالم (فيديو)
لعب كيليان مبابي دور المنقذ ليقرب فرنسا من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بفوز باهت 3-0 على أذربيجان يوم الجمعة، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية.
وافتتح نجم النادي الملكي التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وصنع الهدف الثاني لزميله أدريان رابيو، قبل أن يضيف البديل فلوريان توفان الهدف الثالث، لترفع فرنسا رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، ويمنح فريق ديدييه ديشان فرصة لضمان التأهل يوم الاثنين عندما يسافر إلى أيسلندا.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4كيميش يقود ألمانيا للفوز برباعية على لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم (فيديو)
- list 2 of 4حالة تأهب قبل لقاء إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم استعدادا لمسيرة مؤيدة لفلسطين
- list 3 of 4بعد قيادته للمنتخب الجزائري لكأس العالم.. محرز يعلن موعد اعتزاله (فيديو)
- list 4 of 4تعرف إلى قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 وأبرز إنجازاتها في البطولة
وافتقدت فرنسا العديد من اللاعبين الأساسيين، إذ غاب مهاجمو باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وديزيريه دوي وبرادلي باركولا بسبب الإصابة، لكن ثنائي باريس سان جيرمان السابق مبابي ورابيو أنجزا المهمة رغم الأداء المروع في الشوط الأول.
وتظل أذربيجان التي ستواجه أوكرانيا في المباراة المقبلة، في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.