العراق يهزم إندونيسيا بهدف ويشعل الصراع بالملحق الآسيوي المؤهل للمونديال (فيديو)

اقتنص المنتخب العراقي فوزا غاليا، بالتغلب على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، بالمجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026.

أحرز الهدف اللاعب البديل زيدان إقبال في الدقيقة 76، ليقود فريقه لفوز مهم أشعل الصراع في المجموعة الثانية، بعدما تساوى المنتخب العراقي مع نظيره السعودي في النقاط (ثلاث نقاط لكليهما) بعدما كان المنتخب السعودي قد فاز على إندونيسيا أيضا في المباراة الأولى 3-2، وأصبحت المباراة المتبقية بالمجموعة بين السعودية والعراق، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، هي الفاصلة والمحددة للفريق المتأهل للمونديال.