إنفانتينو يعلن دعم الفيفا لإعادة بناء البنية التحتية لكرة القدم في غزة

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، التزامه بدعم إعادة إحياء البنية التحتية للعبة في غزة ضمن جهود الإعمار الشاملة بعد الحرب، وذلك عقب مشاركته في قمة السلام التي أقيمت أمس الاثنين بمصر.

وشهد منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر حضور أكثر من 20 زعيما عالميا، حيث كان إنفانتينو من ضمن الشخصيات البارزة المشاركة في القمة.

وعقب توقيع وثيقة تحدد مسارات الاستقرار الإقليمي وإعادة الإعمار، أكد إنفانتينو أن وجود الفيفا في غزة يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة وضمان نجاح خطوات السلام.

وأشار رئيس الفيفا إلى استعداد المنظمة لإعادة إطلاق كرة القدم في غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى، بما في ذلك ترميم المرافق التي تضررت نتيجة العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف شخص، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم الملاعب وبرامج الشباب.

وأوضح أيضا أن كرة القدم يُفترض أن تمثل أداة للدعم والوحدة وبث الأمل، مؤكدا عزم الفيفا على ترميم مرافق اللعبة في غزة وتطبيع النشاط الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتوفير فرص للأطفال لممارسة اللعبة.

وأكد إنفانتينو أن الاتحاد الدولي سيعمل على توفير ملاعب صغيرة و”ملاعب الفيفا” ودعوة شركاء إضافيين للإسهام في هذه المبادرة، مشددا على أهمية دور كرة القدم في منح الأطفال الأمل.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بطلبات متعددة إلى الفيفا لتعليق عضوية إسرائيل، مشيرا إلى ما وصفه بالتمييز ومشاركة الأندية الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي العام الماضي، أحيلت مزاعم الاتحاد الفلسطيني إلى لجنة الانضباط بالفيفا، لكن القرار أُجّل حينها بناء على مراجعة مجلس الفيفا.

وكشف فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الفيفا، هذا الشهر أن القضية لا تزال قيد البحث، قائلا إن الأمر في القسم القانوني لكنه لم يطلع على أي تحليل تم حتى الآن.

وشدد على أنه عند جاهزية الملف، سيُرفع إلى المجلس لدراسته واتخاذ القرارات اللازمة بحسب رؤية مجلس الفيفا.