جنوب إفريقيا تحسم صدارة مجموعتها وتتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهلت جنوب إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزها على ضيفتها رواندا 3-0، الثلاثاء، لتتصدر المجموعة الثالثة.

وسيكون ظهورها في النهائيات المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة هو الأول لها منذ استضافتها كأس العالم 2010.

وتجاوزت جنوب إفريقيا إحراج خصم 3 نقاط من رصيدها في مشوارها بتصفيات كأس العالم، لتتصدر مجموعتها وتتأهل إلى النهائيات العام المقبل رغم أنها تدين جزئيا لنيجيريا بالفضل في هذا التقدم.

وفازت جنوب إفريقيا على رواندا بثلاثية في نيلسبروت لتحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة، بينما تراجعت بنين، التي كانت متقدمة بنقطتين قبل الجولة الأخيرة من المباريات، من المركز الأول إلى المركز الثالث في الترتيب بعد خسارتها 4-0 في نيجيريا.

وسجل فيكتور أوسيمن ثلاثية ليحافظ على آمال نيجيريا في التأهل إلى ملحق خاص بأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع المؤهلة إلى كأس العالم عن إفريقيا.

وأنهت جنوب إفريقيا منافسات البطولة برصيد 18 نقطة، بينما احتلت نيجيريا المركز الثاني بفارق الأهداف عن بنين حيث جمع كل منهما 17 نقطة.