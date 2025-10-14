قطر تتأهل لكأس العالم 2026 على حساب الإمارات (فيديو)
تأهلت قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الثلاثاء، بفوزها على الإمارات 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل للنهائيات والتي أقيمت في الدوحة.
افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 قبل أن يعزز بيدرو ميجيل تقدم قطر بالهدف الثاني في الدقيقة 74.
وقلص سلطان عادل الفارق لصالح الإمارات في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع لكن الوقت لم يسعف الإمارات لإدراك التعادل لتفوز قطر بالمباراة وتتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.
وهذه هي المرة الثانية التي تبلغ فيها قطر النهائيات بعد استضافتها لكأس العالم 2022. وسيكون لزاما على الإمارات الانتظار لفرصة أخرى لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد صعودها لنسخة 1990 بإيطاليا.
