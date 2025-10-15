إنجلترا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في كأس العالم 2026 بفوز عريض على لاتفيا (فيديو)

أصبح منتخب إنجلترا أول فريق أوروبي يتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد الفوز 5-0 على لاتفيا، مساء الثلاثاء، في الجولة الثامنة بالمجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقدمت إنجلترا بثلاثية في الشوط الأول، أحرزها أنتوني جوردون وهاري كين في الدقائق 26 و44 و3+45، وفي الشوط الثاني عززت تقدمها بهدف ذاتي سجله ماكسيمس طونيشيفتس لاعب لاتفيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 58، واختتم إيبريتشي إيزي الخماسية في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات متتالية، ليضمن الصدارة متفوقا بفارق 7 نقاط عن منتخب ألبانيا، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين من انتهاء هذه المرحلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أما منتخب لاتفيا فتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع، بعد خسارة رابعة مقابل تعادلين وفوز وحيد.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى كأس العالم للمرة الـ17 في تاريخه والثامنة على التوالي منذ صعوده إلى مونديال 1998 في فرنسا، علما بأنه حقق اللقب مرة واحدة فقط في مونديال 1966 الذي استضافه على أراضيه.