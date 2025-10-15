السعودية تتأهل إلى كأس العالم 2026 بتعادل سلبي مع العراق (فيديو)

تأهلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تعادلها سلبيا مع العراق في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

ورفع كل من منتخبي السعودية والعراق رصيده إلى 4 نقاط، وتصدرت السعودية، التي يدربها إيرفي رينار، المجموعة عبر تفوقها بفارق الأهداف المسجلة لتتأهل إلى النهائيات للمرة السابعة في تاريخها.