بينهم نجم برشلونة.. تعرف على اللاعبين الأعلى دخلا في عام 2025

اقتحم لامين يامال، جناح برشلونة البالغ من العمر 18 عاما، النخبة المالية لكرة القدم بدخوله قائمة فوربس لأعلى 10 لاعبين دخلا لسنة 2025، ليصبح أصغر لاعب ضمن هذه النخبة.

وتصدر كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، القائمة بدخل سنوي بلغ 280 مليون دولار، ليواصل هيمنته المالية بعد توقيعه عقدا جديدا لمدة عامين مع ناديه بالدوري السعودي للمحترفين، حيث بلغ عمره أربعين عاما.

ويقترب رونالدو، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يحقق وضعية الملياردير وتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا ثلاث سنوات متتالية حتى مايو/أيار الماضي، من تسجيل هدفه الألف في مسيرته.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي في المركز الثاني بدخل قدره 130 مليون دولار، معظمها من صفقات الرعاية والإعلانات خارج الملعب. وتضم محفظة ميسي الإعلانية شركات عالمية مثل أديداس ولايز وماستركارد، كما أطلق مشروبا رياضيا خاصا به في العام الماضي.

واحتل الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد السعودي، المركز الثالث بدخل بلغ 104 ملايين دولار بعد انتقاله للدوري السعودي، بينما حل كيليان مبابي (ريال مدريد) رابعا بـ95 مليون دولار، وجاء إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) خامسا بـ80 مليون دولار.

صعود لامين يامال

الصعود الصاروخي للامين يامال بات يهدد نظام الهيمنة السائد في عالم كرة القدم، إذ سجل الجناح الإسباني المتميز 18 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات موسم 2024-2025 بعد مساهمته في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا.

وذكرت مجلة فوربس أن يامال عزز عائداته الإعلانية بانضمام شركة “بيتس باي دري” إلى قائمة رعاته التي تشمل بالفعل أديداس وكونامي وباوريد، ما رفع دخله السنوي إلى 43 مليون دولار.

من جانبها، كافأت إدارة برشلونة اللاعب الشاب بعقد جديد حتى عام 2031 بعد مساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بثلاثية محلية (الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسبانية)، إضافة إلى منحه القميص رقم 10 الشهير خلفا للأسطورة ليونيل ميسي، في خطوة رمزية تؤكد حجم الثقة في موهبته.

وجاءت قائمة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم دخلا في 2025 كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو (النصر):280 مليون دولار

2- ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 130 مليون دولار

3- كريم بنزيمة (الاتحاد): 104 ملايين دولار

4- كيليان مبابي (ريال مدريد): 95 مليون دولار

5- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 80 مليون دولار

6- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 60 مليون دولار

7- محمد صلاح (ليفربول): 55 مليون دولار

8- ساديو ماني (النصر): 54 مليون دولار

9- جود بيلينجهام (ريال مدريد): 44 مليون دولار

10-لامين يامال (برشلونة): 43 مليون دولار