الإعلان عن أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2025

أحرز سالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2025 خلال الحفل السنوي للاتحاد القاري في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، متفوقا على القطري أكرم عفيف والماليزي عارف أيمن حنبي، ليصبح رابع لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد موسم تاريخي تصدر خلاله هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة، وقاد الهلال إلى نصف النهائي.

وقال الدوسري عقب تتويجه: “هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق بل بداية لطموحات أكبر. أبارك للجميع تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم”، وأضاف ردا على الانتقادات: “لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم. همّي المستطيل الأخضر، وأحب أن أتحدى نفسي”.

وسجل الدوسري 15 هدفا وصنع مثلها في الدوري السعودي هذا الموسم، محققا رقما قياسيا مشتركا، ورفع رصيده إلى 59 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.

كما أصبح الهداف الآسيوي التاريخي في كأس العالم للأندية برصيد 5 أهداف.

ودخل الدوسري نادي الـ100 مباراة دوليا الأسبوع الماضي، وقاد المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخه، مؤكدا استمرار السيطرة العربية على الجائزة منذ 2014 والمخصصة للاعبين الآسيويين الناشطين داخل القارة.

في الجوائز الأخرى، حقق الكوري الجنوبي لي كانغ-إن جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، وأصبحت اليابانية هانا تاكاهشي أفضل لاعبة آسيوية، فيما نالت مايكا هامانو (تشلسي الإنجليزي) جائزة أفضل محترفة خارج آسيا.

وفاز الاتحاد السعودي بجائزة أفضل اتحاد وطني للفئة البلاتينية، بينما ذهبت جائزة أفضل مدرب لري سونغ هو (كوريا الشمالية تحت 20 سنة)، وأفضل مدربة للإيرانية مرضية جعفري (بام خاتون).