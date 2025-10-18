أراوخو يسجل هدفا قاتلا ويمنح برشلونة فوزا صعبا على جيرونا في “الليغا” (فيديو)

حقق برشلونة فوزا صعبا ومتأخرا على ضيفه جيرونا (2-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخسر برشلونة أمام إشبيلية (1-4) في الجولة الماضية بالدوري، وقبل ذلك كان قد خسر (1-2) على أرضه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، وجاء الفوز على جيرونا من أجل مصالحة الجماهير بعد فترة مخيبة.

ويأتي الفوز في وقت مناسب لبرشلونة قبل مواجهتين تحملان الكثير من الأهمية في الفترة المقبلة، حيث سيستضيف أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل ضيفا على ريال مدريد في (كلاسيكو) الكرة الإسبانية والعالمية في الجولة المقبلة ببطولة الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيواجه خيتافي، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جيرونا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدَّم برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 13، ثم أدرك أكسيل فيستل التعادل لجيرونا في الدقيقة 20.

وشهدت المباراة تعرُّض الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد اعتراضه بشدة على حكم المباراة، لكن رونالدو أراوخو سجل هدف الفوز للفريق الكاتالوني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.