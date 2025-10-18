تشيلسي يواصل عروضه القوية ويتخطى نوتنغهام بثلاثية في البريميرليغ (فيديو)

واصل فريق تشيلسي عروضه الجيدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب على مضيفه نوتنغهام فورست (3-0) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل تشيلسي 3 أهداف عن طريق جوش أتشيمبونغ وبيدرو نيتو ورييس جيمس في الدقائق 49 و52 و84، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، توقف رصيد فريق نوتنغهام عند 5 نقاط في المركز الـ17 متلقيا خسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض فريق تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق نوتنغهام فورست، الذي تراجع إلى وسط ملعبه، واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر في الدقائق الأولى من اللقاء، حيث كانت أغلب المحاولات عبارة عن تسديدات من لاعبي الفريقين لكن جاءت كلها بعيدة عن المرمى.

واستمر الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 29 التي شهدت أولى الفرصة على المرمى، وكانت من نصيب تشيلسي عندما سدد رييس جيمس الكرة من ركلة حرة تصدى لها ماتز سيلس، حارس نوتنجهام ببراعة.

وشهدت الدقيقة 32 فرصة أخرى لفريق تشيلسي، عندما سدد بيدرو نيتو الكرة باتجاه مرمى فورست، لكن سيلس تألق وتصدى لها.

كثف فريق تشيلسي من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف التقدم ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي نوتنغهام فورست، الذين اعتمدوا أيضا على شن الهجمات المرتدة.

وعاد اللعب لينحصر مرة أخرى في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 42 التي شهدت فرصة خطيرة لفريق تشيلسي، عندما سدد أندري سانتوس كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط دون جديد قبل أن يطلق الحكم صفارة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق تشيلسي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 47، كاد تشيلسي يفتتح التسجيل عندما مرر بيدرو نيتو كرة عرضية قابلها جوش أتشيمبونج بضربة رأس، لكن سيلس تألق وتصدى لها.

وأسفرت هجمات تشيلسي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49 عندما مرر بيدرو نيتو كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء نوتنغهام، قابلها جوش أتشيمبونج بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

بعدها بثلاث دقائق، سجل تشيلسي الهدف الثاني عندما سدد بيدرو نيتو الكرة من ركلة حرة مباشرة لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف استمرت سيطرة تشيلسي على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث يؤمّن به تقدمه، وفي الوقت نفسه تراجع نوتنغهام إلى وسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي تشيلسي.

وبمرور الوقت تخلى فريق نوتنغهام فورست عن حذره الدفاعي، وبادل تشيلسي الهجمات بحثا عن تقليص الفارق.

وأهدر نيكو وليامز فرصة تسجيل الهدف الاول لنوتنغهام فورست في الدقيقة 62 بعدما اصطدمت تسديدته بالعارضة.

وفي الدقيقة 71، أهدر فريق نوتنغهام فرصة تسجيل هدف عندما مرر أولكسندر زينشينكو كرة عرضية قابلها إيغور جيسوس بتسديدة على الطائر، لكنها اصطدمت بالعارضة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 84 التي شهدت تسجيل تشيلسي الهدف الرابع عن طريق رييس جيمس، عندما لُعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء نوتنغهام، أبعدها الحارس سيلس لتصل إلى رييس جيمس الذي قابلها بتسديدة أرضية لتعانق كرته الشباك.

ومر الوقت المتبقي من المباراة دون جديد قبل أن يطلق الحكم صفارة نهاية اللقاء بفوز تشيلسي (3-0).