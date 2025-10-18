تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الدوري الفرنسي (فيديو)

حسم التعادل مباراة باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبورغ 3-3، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة.

سجل برادلي باركولا هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد ستراسبورغ بهدفين سجلهما الأرجنتيني خوان بانيتشبلي في الدقيقة 26 والبلجيكي مورييرا دييجو في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني، زاد ستراسبورغ من معاناة أصحاب الأرض بهدف ثالث سجله بانيتشبلي في الدقيقة 49، ثم قلص الفارق لباريس البديل البرتغالي غونزالو راموس في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ونجح سيني مايولو في إدارك التعادل لباريس في الدقيقة 79.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 16 لستراسبورغ الوصيف.

وقد يخسر سان جيرمان -حامل اللقب- صدارة الترتيب، إذا فاز ليون السبت على مضيفه نيس، أو مارسيليا على ضيفه لوهافر في وقت لاحق باليوم نفسه، ووصل أي منهما إلى النقطة 18.