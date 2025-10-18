شاهد: هالاند يقود مانشستر سيتي لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بالفوز على إيفرتون
واصل إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي تألقه التهديفي بتسجيل هدفين في 5 دقائق، اليوم السبت، ليقود فريقه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على إيفرتون (2-0).
ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا 16 نقطة من 8 مباريات على الرغم من أن أرسنال وليفربول في المركزين الثاني والثالث يملكان مباراة مؤجلة.
وتراجع إيفرتون إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة. كان هالاند (25 عاما)، الذي سجل للمباراة 11 تواليا مع ناديه ومنتخب بلاده بإجمالي 23 هدفا هذا الموسم هادئا طوال الشوط الأول على ملعب الاتحاد لكنه افتتح التسجيل في الدقيقة 58 عندما ارتقى عاليا ليحول برأسه عرضية نيكو أوريلي من الجهة اليسرى إلى الشباك.
وضاعف النرويجي تقدم سيتي بعد 5 دقائق أخرى عندما استغل تمريرة سافينيو العرضية وسدد كرة يسارية قوية من منتصف منطقة الجزاء اصطدمت بجيمس تاركوفسكي وسكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.