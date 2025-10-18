“كاف” ينشر قوائم المرشحات لجوائز الأفضل في إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحات لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025 في فئة السيدات، التي تضم نخبة من أبرز اللاعبات في القارة، من بينهن نجمات عربيات تألقن في البطولات المحلية والقارية.

أفضل لاعبة في إفريقيا

في فئة أفضل لاعبة في إفريقيا، تتصدر القائمة المغربية غزلان الشباك، نجمة نادي الهلال السعودي، وزميلتها في الفريق سناء مسودي، لاعبة الفتح الرباطي.

وتتنافسان مع الغانية بوريتا بواكي، وثنائي منتخب مالاوي تيموا تشاوينجا وتابيثا تشاينجا، وثنائي نيجيريا إستر أوكورونكوو ورشيدات أجيباد، إضافة إلى السنغالية ماما ديوب، والزامبيتين بابرا باندا وراشيل كونداناجي.

أفضل لاعبة داخل إفريقيا

أما في فئة أفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية، فتوجد المغربيتان سناء موسودي وضحى المدني ضمن قائمة المرشحات، إلى جانب الإيفواريتين آم ديالو وحبيبو أويدراوجو، والبوتسوانيتين مانوجو مابونجا وجوانديوي أونتلاميتسي، والجنوب إفريقية بامباناني مباني، والغينية الاستوائية آنا ماريا نشاما، والتنزانية جميلة رجب.

أفضل لاعبة شابة

وفي فئة أفضل لاعبة شابة لعام 2025، حضرت الأسماء العربية بقوة من خلال المصريتين حبيبة عصام وحبيبة صبري، والمغربية ضحى المدني، اللواتي ينافسن الغانية ستيلا نياميكي، والنيجيرية شاكيرات موشود، والسنغالية أجي ندياي، والتنزانيتين إستر ماسيكي ووينفريدا جيرالد، والزامبيتين ميرسي شيبسولا وروث موكولا.

أفضل حارسة مرمى

وضمت قائمة أفضل حارسة مرمى في إفريقيا تسع لاعبات من مختلف الدول، من بينهن الجزائرية خلوي نجازي، والمصرية حبيبة عماد، والمغربية خديجة الرمشي، إضافة إلى التنزانية سيدلامي بوسيجيا، والكونغولية فيدلين نجيدي، والسنغالية أدجي ندياي، والغانية شنتيا كونلان، والمالية فاتوماتا كارينتاو، والنيجيرية شياميكا ننانوزي، والجنوب إفريقية أندلي دلماني.

أفضل منتخب وطني للسيدات

وفي جائزة أفضل منتخب وطني للسيدات لعام 2025، ضمت الترشيحات عشرة منتخبات هي: الكاميرون، وكوت ديفوار، والمغرب، وغانا، ومالي، ونيجيريا، ومنتخب نيجيريا لأقل من 17 عاما، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، ومنتخب زامبيا لأقل من 17 عاما.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الفائزات بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه نهاية العام لتكريم النجوم المتألقة في كرة القدم الإفريقية للرجال والسيدات على حد سواء.