أستون فيلا يحرم توتنهام من وصافة الدوري الإنجليزي ويهزمه في عقر داره (فيديو)

دخل إيميليانو بوينديا كبديل ليضمن فوز أستون فيلا 2-1 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، بعد أن سجل مورغان روجرز هدف التعادل الرائع للضيوف.

بدأ توتنهام بداية قوية عندما وضعهم رودريغو بينتانكور في المقدمة من مسافة قريبة بعد 5 دقائق.

لكن فيلا، الذي وصل إلى شمال لندن في مسيرة من 7 مباريات بدون هزيمة في جميع المسابقات، عادل النتيجة في الدقيقة 37 عندما أطلق لاعب خط وسط إنجلترا روجرز تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك جولييلمو فيكاريو.

حصل كلا الفريقين على فرص بعد الاستراحة، لكن فيلا هو من انتزع النقاط عندما سدد بوينديا كرة منخفضة في الزاوية البعيدة أمام جماهير الفريق الزائر.

بعد بداية بطيئة للموسم، صعد فيلا إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام بعدما تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم في المركز السادس.