مانشستر يونايتد يضيف ليفربول إلى قائمة ضحاياه من كبار الدوري الإنجليزي (فيديو)
واصل ليفربول مسلسل هزائمه بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام غريمه الأزلي مانشستر يونايتد بنتيجة 1 – 2 الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
خسر ليفربول مباراته الثالثة على التوالي في الدوري والرابعة في جميع المسابقات بعد السقوط أمام كريستال بالاس وتشيلسي وأخيرا مانشستر يونايتد، فضلا عن السقوط أمام غلطة سراي التركي، في دوري أبطال أوروبا.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4أستون فيلا يحرم توتنهام من وصافة الدوري الإنجليزي ويهزمه في عقر داره (فيديو)
- list 2 of 4أرسنال في صدارة “البريميرليغ” بفوز صعب على فولهام (فيديو)
- list 3 of 4شاهد: هالاند يقود مانشستر سيتي لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بالفوز على إيفرتون
- list 4 of 4تشيلسي يواصل عروضه القوية ويتخطى نوتنغهام بثلاثية في البريميرليغ (فيديو)
تجمد رصيد ليفربول حامل اللقب عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن بورنموث، ثالث الترتيب، الذي يتفوق بفارق الأهداف.
أما مانشستر يونايتد فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، وسيلعب المباراة القادمة على ملعبه أمام برايتون.
وأحرز بريان مبومو وهاري ماغواير هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 2 و84 بينما سجل كودي جاكبو هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 78.
وتضاعف هذه الخسارة الضغوط على ليفربول ومدربه أرني سلوت قبل مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.