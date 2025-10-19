مانشستر يونايتد يضيف ليفربول إلى قائمة ضحاياه من كبار الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل ليفربول مسلسل هزائمه بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام غريمه الأزلي مانشستر يونايتد بنتيجة 1 – 2 الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

خسر ليفربول مباراته الثالثة على التوالي في الدوري والرابعة في جميع المسابقات بعد السقوط أمام كريستال بالاس وتشيلسي وأخيرا مانشستر يونايتد، فضلا عن السقوط أمام غلطة سراي التركي، في دوري أبطال أوروبا.

تجمد رصيد ليفربول حامل اللقب عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن بورنموث، ثالث الترتيب، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

أما مانشستر يونايتد فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، وسيلعب المباراة القادمة على ملعبه أمام برايتون.

وأحرز بريان مبومو وهاري ماغواير هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 2 و84 بينما سجل كودي جاكبو هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 78.

وتضاعف هذه الخسارة الضغوط على ليفربول ومدربه أرني سلوت قبل مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.