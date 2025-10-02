باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال بالفوز على برشلونة (فيديو)

حوّل باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على برشلونة في مواجهة مثيرة بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، إذ تجاوز حامل اللقب مشكلات الإصابات لينتزع 3 نقاط ثمينة خارج أرضه.

وحقق برشلونة بداية قوية وأسفر ضغطه عن هدف التقدم في الدقيقة 19 عندما أرسل ماركوس راشفورد تمريرة متقنة عبر منطقة الجزاء إلى فيران توريس الذي تغلب على مصيدة التسلل ووضع الكرة في شباك لوكاس شوفالييه حارس سان جيرمان.

لكن سان جيرمان رد بقوة رغم غياب قائده ماركينيوس وثلاثي هجومه الأساس المكون من الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزريه دوي.

وفرض سان جيرمان هيمنته وتعادل في الدقيقة 38 عندما انطلق نونو منديز على الجانب الأيسر وتجاوز 3 مدافعين قبل أن يمرر الكرة إلى سيني مايولو الذي سدد الكرة في الزاوية السفلى.

وسدد البديل كانغ-إن لي كرة من حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم في الدقيقة 83، ثم نجح سان جيرمان أخيرا في تسجيل هدف الفوز عبر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 90، إذ مرر أشرف حكيمي عرضية إلى البديل غونسالو راموس الذي حولها في المرمى من مسافة قريبة.