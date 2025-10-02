شاهد: كريستال بالاس الإنجليزي يعود بفوز ثمين على دينامو كييف الأوكراني بدوري المؤتمر الأوروبي

فاز كريستال بالاس الإنجليزي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم كريستال بالاس عن طريق دانييل مونيوز في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله إيدي نكتياه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وأكمل كريستال بالاس المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه بورنا سوسا في الدقيقة 76.

وسار رايو فاييكانو الإسباني على المنوال ذاته، وذلك بعدما فاز على ضيفه شكينديا المقدوني الشمالي (2-0).

وسجل يوناي لوبيز هدف التقدم لرايو فاييكانو في الدقيقة 28، قبل أن يسجل فران بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي باقي نتائج المباريات، فاز ليخ بوزنان البولندي على ضيفه رابيد فيينا النمساوي 1/4، فيما فاز ماينز الألماني على أومونيا نيقوسيا القبرصي (1-0) ، وفاز ياجيلونيا البولندي على هامرون المالطي (1-0).

كما تغلب لوزان السويسري على ضيفه برايدابليك الأيسلندي (3-0)، ونواه الأرميني على ريبكا الكرواتي (1-0)، وفاز زرينسكي موستار من البوسنة على لينكون ريد من جبل طارق /5صفر، وتعادل كوبس الفنلندي مع دريتا من كوسوفو