شاهد: موناكو ينتزع تعادلا ثمينا من مانشستر سيتي في دوري الأبطال (فيديو)

تمكن فريق موناكو من تحقيق تعادل مثير 2-2 على أرضه أمام مانشستر سيتي، بفضل ركلة جزاء سجلها إريك داير في اللحظات الأخيرة من المباراة، وذلك بعد أن أضاع ضيفه فرصة ذهبية للاستفادة من سيطرته على مجريات اللعب في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

سجل داير هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90، معادلا بذلك هدفَي إرلينغ هالاند في الشوط الأول، بعد أن كان جوردان تيز قد وضع موناكو في المقدمة مبكرا.

ويحتل فريق بيب غوارديولا، الذي بدأ مشواره بالفوز 2-0 على نابولي، الآن المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل موناكو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد خسارته 4-1 أمام كلوب بروج في الجولة الأولى.

ويلعب مانشستر سيتي خارج أرضه ضد فياريال في 21 أكتوبر/تشرين الأول، بينما يستضيف موناكو توتنهام هوتسبير في اليوم التالي.