طارق يحيى مديرا رياضيا لنادي أهلي بنغازي الليبي

أعلن نادي أهلي بنغازي المنافس في الدوري الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين المصري طارق يحيى مديرا رياضيا.

وقال النادي في حسابه على “فيسبوك”: “نرحب بالكابتن طارق يحيى المدير الرياضي لكرة القدم بالنادي. نتمنى له كل التوفيق في مهمته مع نادي الشعب”.

وبات يحيى، الذي سبق له تدريب أندية الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وطلائع الجيش، المدير الرياضي المصري الثالث بالدوري الليبي، إذ يتولى هادي خشبة مهمة المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس بينما يعمل إسماعيل يوسف مديرا رياضيا لنادي الاتحاد الليبي.

وسبق ليحيى (64 عاما) العمل في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين.

كان النادي الليبي تعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى قبل أيام ويعاونه أمير عبد العزيز مدربا عاما وعصام عبده مدربا مساعدا وونيس خير مدربا مساعدا ومحمد العقباوي مدربا لحراس المرمى ومحمود عبد الرحمن محللا للأداء وجورج عدلي مخططا للأحمال البدنية وأمين فتح الباب طبيبا.