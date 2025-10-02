هكذا رد “فيفا” على مطالب استبعاد إسرائيل

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس إلى السلام في غزة، لكنه اعتبر أنه ليس بمقدوره “حل المشكلات الجيوسياسية”، بحسب رئيسه جاني إنفانتينو الذي امتنع عن الاستجابة إلى الدعوات المتزايدة لتعليق عضوية اسرائيل في المنظمة الكروية.

وفي معرض إشارته إلى “الوضع الراهن في غزة” في افتتاح الجلسة المغلقة لمجلس فيفا، قال الإيطالي-السويسري إن “قوة كرة القدم” تكمن في “توحيد الناس في عالم منقسم” موجها “رسالة سلام ووحدة”.

وأصرّ قائلا “لا يمكن لفيفا حلّ المشكلات الجيوسياسية، لكن بإمكانه، بل يجب عليه، الترويج لكرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال تسخير قيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية”.

ولم يأتِ بيان فيفا على ذكر إسرائيل أو اتحادها، وسط دعوات متزايدة لاستبعاد منتخبها من المسابقات الدولية في خضم حملة تصفيات كأس العالم 2026.

في الأسبوع الماضي، دعا ثلاثة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة كلا من فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إلى تعليق عضوية إسرائيل، مشيرين إلى “الإبادة الجماعية” في غزة، ومؤكدين على أن “الهيئات الرياضية يجب ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وضمن سياق متصل، أوضحت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النروجي لكرة القدم الذي سيستضيف نظيره الاسرائيلي ضمن تصفيات كأس العالم في 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أنها تعمل “على ضمان فرض عقوبات على إسرائيل”.

وقالت في بودكاست “شخصيا، أعتقد أنه إذا تم حظر روسيا، فيجب حظر إسرائيل أيضا”.

وبعد أيام قليلة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حظر الاتحادان الدولي والأوروبي بشكل مشترك على المنتخب الوطني الروسي والأندية الروسية المشاركة في المسابقات الدولية، وهي العقوبة التي ظلت سارية منذ ذلك الحين.