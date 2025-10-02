“معركة التأشيرات”: أمريكا تمنع إيران من حضور قرعة كأس العالم والأخيرة تطالب بتدخل إنفانتينو

أكد المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمير مهدي علوي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية حظرت دخول الوفد الإيراني لحضور قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في واشنطن يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح علوي أن القرار يؤثر على رئيس الاتحاد مهدي تاج، والمدرب أمير جالينوي، و7 مسؤولين آخرين.

هل تتدخل الفيفا؟

ويسعى الاتحاد الإيراني لكرة القدم الآن لإقناع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بالتدخل وإلغاء القرار، معرباً عن أمله في أن يساهم إنفانتينو في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين.

كانت هناك مخاوف سابقة منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر على الإيرانيين في يونيو/حزيران الماضي قد يهدد بالفعل مشاركة المنتخب الإيراني، الذي تأهل مسبقاً، في كأس العالم 2026 التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

نقل المباريات إلى كندا والمكسيك

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه وفقاً لخبراء رياضيين، من المرجح أن الفريق والجهاز الفني للمنتخب الإيراني لن يواجهوا مشكلات في الحصول على تأشيرات الدخول للمشاركة في البطولة. لكن المشكلة تظل قائمة لمسؤولي الاتحاد الإيراني، والمراسلين الرياضيين، والجماهير.

لذلك، يأمل الاتحاد الإيراني لكرة القدم في إقامة مباريات المنتخب الوطني في كندا أو المكسيك على الأقل، لتجنب خوضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

قرار منع الدخول

ووقع ترامب في يونيو/حزيران الماضي أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد.

وبموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما أعلن ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا تطلب الأمر.

وقال الرئيس الأمريكي -في إعلانه القرار إنه وجد أن “دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأمريكية ما لم يتم اتخاذ تدابير”.