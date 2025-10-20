مبابي يواصل التهديف ويقود ريال مدريد المتصدر لفوز صعب على خيتافي (فيديو)

واصل كيليان مبابي سلسلة أهدافه المذهلة وسجل هدفه العاشر في تسع مباريات ليمنح ريال مدريد الفوز 1-0 على مضيفه خيتافي، اليوم الأحد، ليعيد فريقه للصدارة في مباراة أنهاها صاحب الأرض بتسعة لاعبين.

وعانى ريال في اختراق دفاع خيتافي الصلب، حتى تم طرد آلان نيوم قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله من مقاعد البدلاء. وسجل مبابي بعدها بثلاث دقائق.

وتلقى خيتافي ضربة جديدة بطرد أليكس سانكريس لحصوله على الإنذار الثاني.

وتصدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لتسديدة خطيرة في اللحظات الأخيرة ليضمن لفريقه الفوز الثامن في 9 مباريات بالدوري.

ولدى ريال مدريد 24 نقطة ليتقدم بفارق نقطتين على برشلونة قبل مواجهة الفريقين في مباراة قمة يوم الأحد المقبل. أما خيتافي فيحتل المركز 12 وله 11 نقطة.