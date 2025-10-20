مبابي يواصل التهديف ويقود ريال مدريد المتصدر لفوز صعب على خيتافي (فيديو)
Published On 20/10/2025
واصل كيليان مبابي سلسلة أهدافه المذهلة وسجل هدفه العاشر في تسع مباريات ليمنح ريال مدريد الفوز 1-0 على مضيفه خيتافي، اليوم الأحد، ليعيد فريقه للصدارة في مباراة أنهاها صاحب الأرض بتسعة لاعبين.
وعانى ريال في اختراق دفاع خيتافي الصلب، حتى تم طرد آلان نيوم قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله من مقاعد البدلاء. وسجل مبابي بعدها بثلاث دقائق.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4أراوخو يسجل هدفا قاتلا ويمنح برشلونة فوزا صعبا على جيرونا في “الليغا” (فيديو)
- list 2 of 4رفعوا علم فلسطين.. فرحة هستيرية لجماهير إشبيلية بعد الفوز برباعية على برشلونة (فيديو)
- list 3 of 4بمشاركة فلسطينيين.. جماهير أتلتيك بلباو الإسباني ترفع العلم الفلسطيني وتطالب بوقف الإبادة (فيديو)
- list 4 of 4فينيسيوس وإمبابي يقودان ريال مدريد للفوز على فياريال واعتلاء صدارة الدوري مؤقتا (فيديو)
وتلقى خيتافي ضربة جديدة بطرد أليكس سانكريس لحصوله على الإنذار الثاني.
وتصدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لتسديدة خطيرة في اللحظات الأخيرة ليضمن لفريقه الفوز الثامن في 9 مباريات بالدوري.
ولدى ريال مدريد 24 نقطة ليتقدم بفارق نقطتين على برشلونة قبل مواجهة الفريقين في مباراة قمة يوم الأحد المقبل. أما خيتافي فيحتل المركز 12 وله 11 نقطة.
المصدر: رويترز