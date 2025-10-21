لوبيز خطف الأضواء.. البارسا يسحق أولمبياكوس بسداسية (فيديو)

بسداسية مستحقة، سجل برشلونة الإسباني انتصاره الثاني بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، حيث تغلب على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 6 – 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس، ضمن مباريات الجولة الثالثة، ليرفع البارسا رصيده إلى ست نقاط، فيما توقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة.

وسيطر الفريق الكتالوني على مجريات اللعب الشوط الأول بفضل تألق نجمه الشاب فيرمين لوبيز الذي سجل هدفين متتاليين قبل أن ينال لقب هاتريك في الشوط الثاني.

وافتتح لوبيز التسجيل لبرشلونة مبكرا في الدقيقة السادسة، ثم عاد ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد، رغم أن أولمبياكوس بدأ المباراة بفرصة خطيرة تصدى لها حارس برشلونة فويتشيك تشيزني.

شهد الشوط الثاني أحداثا مثيرة للجدل، ففي الدقيقة 52، قلص المغربي أيوب الكعبي الفارق لأولمبياكوس مسجلا الهدف الوحيد لفريقه من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لفريقه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) نتيجة لمسة يد ضد إيريك غارسيا، وذلك مباشرة بعد إلغاء هدفا سجله الكعبي بنفسه.

وتصاعدت حدة التوتر عندما تلقى لاعب أولمبياكوس سانتياجو هيزي البطاقة الصفراء الثانية ليطرد من المباراة في الدقيقة 56، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

استغل برشلونة النقص العددي في صفوف ضيفه ليؤمن تقدمه بهدف ثالث سجله لامين يامال من ركلة جزاء في الدقيقة 67، جاءت أيضا بقرار من تقنية فار بعد خطأ لصالح ماركوس راشفورد.

وجاء الهدف الرابع لبرشلونة بواسطة ماركوس راشفورد في الدقيقة 73 بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من يسار منطقة الجزاء.

وأكمل الشاب المتألق فيرمين لوبيز تألقه بتسجيله الهدف الخامس لبرشلونة وهدفه الشخصي الثالث في المباراة (هاتريك) في الدقيقة 75 بتسديدة بالقدم اليسرى من منطقة الجزاء.

واختتم ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لبرشلونة وهدفه الثاني في اللقاء، حيث أطلق تسديدة قوية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة، تسجيل اللاعب الشاب دروب فيرنانديز ظهوره الأول في دوري الأبطال بشكل لافت قبل أن يتم استبداله بفرينكي دي يونج في الدقيقة 58.