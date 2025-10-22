مانشستر يحصد ثلاث نقاط غالية بالفوز على فياريال (فيديو)

فاز فريق مانشستر سيتي 2-0 على حساب مضيفه فياريال الإسباني ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الأول في الدقيقة 17، بينما أحرز البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الألماني الرابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة.