مدافع أرسنال تدك حصون أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة (فيديو)

اكتسح فريق أرسنال الإنجليزي ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل أرسنال أهدافه الأربعة في الشوط الثاني عبر جابرييل ماجاليس وجابرييل مارتينلي وفيكتور جيوكيريس “ثنائية” في الدقائق 57 و64 و67 و70.

بهذا الفوز حقق أرسنال العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، وسيحل ضيفا على سلافيا براج التشيكي يوم 4 نوفمبر/تشرين الأول المقبل. أما أتلتيكو مدريد فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر، وسيلاقي سانت جيلواز في إسبانيا، أوائل الشهر المقبل.