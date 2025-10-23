بايرن ميونيخ يحافظ على العلامة الكاملة بالفوز على كلوب بروج 4 – 0 (فيديو)

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4 / صفر لحساب الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وسجل أهداف بايرن كل من لينارت كارل في الدقيقة الخامسة، وهاري كين في الدقيقة 14، ولويس دياز بالدقيقة 34، ثم أضاف البديل نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة رفع بايرن رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد بروج عند 3 نقاط في المركز الـ 20.