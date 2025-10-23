بيلينغهام يقود الريال لفوز صعب على يوفنتوس (فيديو)

فاز ريال مدريد بصعوبة على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 1 / صفر، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدف الريال الوحيد في الدقيقة 57 من المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الإسباني.

ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على مارسيليا الفرنسي وكايرات ألماتي الكازاخستاني في أول جولتين. وسيحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة أوائل نوفمبر/تشرين الأول.

ويرفع هذا الفوز من معنويات ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو قبل اللقاء المرتقب أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.

أما يوفنتوس، فقد تجمد رصيده عند نقطتين بعد تعادلين أمام بوروسيا دورتموند الالماني وفياريال الإسباني في أول جولتين، ويستقبل سبورتينغ لشبونة في الجولة الرابعة.

وتتواصل معاناة يوفنتوس مع مدربه إيجور تودور لسابع مباراة على التوالي بدون فوز، وسيخوض اختبارا صعبا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، الأسبوع المقبل.