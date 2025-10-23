تعرف إلى أبرز المنافسين على جائزة لاعب العام في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، إذ تصدر المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح هداف ليفربول قائمة المنافسين على الجائزة.

وجاء ترشيح حكيمي بعد قيادته فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما دخل صلاح القائمة بعد مساهمته في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وضمت القائمة فيستون مايلي، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية ونجم بيراميدز المصري، إثر مساهمته في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر القارية.

وبرز كذلك اسم المغربي أسامة المليوي، لاعب نهضة بركان بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم غلطة سراي التركي.

وشهدت قائمة الكاف أيضا وجود الكاميروني فرانك أنجيسا، لاعب نابولي، بالإضافة إلى الثنائي السنغالي بابي ماتار سار، لاعب توتنهام، وإليمان ندياي، مهاجم إيفرتون، والدولي الغيني سيرو جيراسي، مهاجم بروسيا دورتموند، والجابوني دينيس بوانغا، لاعب لوس أنجلوس إف سي.