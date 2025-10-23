ليفربول يصالح جماهيره بفوز كبير على آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

بخماسية مستحقة، صالح ليفربول الإنجليزي جماهيره بالتغلب على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 5 – 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء بالجولة الثالثة لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وعلى الرغم من البداية غير المتوقعة ونجاح أصحاب الأرض في إحراز هدف مبكر في مرمى الريدز، وهو الهدف الذي أحرزه راسموس كريستنسن بالدقيقة 19، إلا أن الليفر نجح في استعادة توازنه سريعا، عندما تمكن هوغو إيكيتيكي من إحراز التعادل في الدقيقة 35، ليفتح الطريق أمام زملائه لإضافة المزيد من الأهداف، حيث نجح فيرجيل فان ديك من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 39، بعده أضاف إبراهيما كوناتي الهدف الثالث بالدقيقة 44، وكان الرابع من نصيب كودي جاكبو في الدقيقة 66، واختتم الخماسية دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، وأصبح في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد عند 3 نقاط، وأصبح في المركز الـ22.